США закликають Україну сприяти відновленню прав кримських татар

США закликатимуть українську владу сприяти подальшому відновленню громадянських прав кримських татар, сказав надзвичайний і повноважний посол Америці в Україні Джон ТЕФФТ у вівторок під час відкриття виставки кримськотатарського мистецтва в приміщенні посольства США в Києві.

ТЕФФТ наголосив, що кримськотатарський народ є невіддільною складовою Криму і України в цілому, і зусилля кримських татар спрямовані сьогодні на розвиток своєї культурної спадщини.

На виставці представлені килими Мамута ЧУРЛУ та декоративні картини Юлії ТУЛУПОВОЇ. Обидва митці отримали підтримку проекту місцевих інвестицій і конкурентоспроможності Агентства США з міжнародного розвитку, який сприяє туризму і економічному розвиткові Криму. Виставку зможуть оглядати відвідувачі, яких запрошують у посольство для участі в офіційних зустрічах і оголошених публічних заходах.

“Кримські татари заслуговують на те, щоб бути ширше відомими своєю культурою, поза межами України також. Ця виставка - один з проявів сприяння етнічному розмаїттю з боку посольства США в Україні. Наявність кримських татар в Україні є одним з важливих елементів цього розмаїття. Ми підтримуємо останні тенденції кримських татар на збереження та розвиток власної культури та ідентичності. Зокрема, це була подія побудови мечеті в Криму. Зі свого боку США й надалі сприятимуть таким позитивним тенденціям”, - сказав посол США.