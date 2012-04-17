Директор за декаду "кинув" сільгосппідприємство на 600 тисяч

Співробітники міліції порушили кримінальну справу на директора кримського сільськогосподарського підприємства, що займається вирощуванням і продажем винограду, який, не пробувши на новій посаді і десяти днів, заподіяв господарству, що підпорядковано Міністерству аграрної політики понад 600 тисяч гривень збитків, повідомила прес-служба кримського управління МВС, не уточнивши назва держструктури.

Справу відкрито за статтею "привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах".

Керівник підприємства відправив на винзаводи Україні 145 тисяч кілограмів винограду, приховавши результати збирання шляхом надання недостовірних відомостей у правоохоронні органи та органи статистики Криму.

Ділку загрожує від 7 до 12 років в'язниці.