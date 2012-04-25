Чиновник одержав 2,5 роки за виділення вертольотного майданчику

Алуштинський міськсуд засудив до 2,5 років позбавлення волі колишнього заступника начальника управління головного архітектора Ялтинської міської ради Рустема Мустафаєва, який звинувачувався в незаконному виділенні в 2009 році земельної ділянки на території Великої Ялти, фактично розташованої під комунальною власністю - вертолітним майданчиком, повідомила прес-служба прокуратури Криму.

Мустафаєва було взято під варту в залі суду.

Раніше, в 2011 році, суд визнав його винним в незаконному узгодженні виділення майже 20 ділянок на південному березі Криму і призначив умовне покарання.