Відомий у минулому гравець київського "Динамо" став тренером "Таврії"

Рада засновників ”Таврії” призначила головним тренером сімферопольської футбольної команди 43-річного Олега Лужного - відомого у минулому гравця київського ”Динамо” й лондонського ”Арсеналу”. Лужний підписав із ”Таврією” контракт на три роки, повідомила прес-служба клубу.

Керівництво ”Таврії” минулого тижня звільнило 66-річного Семена Альтмана з посади головного тренера команди, на якій він працював близько року.

Лужний із 2006 року працював асистентом головного тренера ”Динамо”.

Як зазначив гендиректор ”Таврії” Сергій Куніцин, керівництво клубу сподівається, що з приходом Лужного команда підніметься в турнірній таблиці вже в майбутньому сезоні.

”Перед командою стоять серйозні завдання, тому працювати будемо по-серйозному. Для мене всі ви рівні: мені не важливі ваші національність і вік. Я хочу, щоб на кожен матч ви виходили, як на останній у своєму житті, билися на полі з першої й до останньої секунди. Хто відповідатиме цим критеріям - той і у мене гратиме”, - сказав Лужний футболістам 6 червня на базі спорткомплексу ”Скіф” у Бахчисарайському районі Криму.