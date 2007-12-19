Вирок - через 12 років після вбивства

Апеляційний суд Криму ухвалив вирок злочинцю через 12 років після вчинення злочину.

Як повідомляє прес-служба прокуратури автономії, у червні 1995 року в с.Курортне (Феодосія) чоловік з подільниками учинили «розборки» з торговцями на ринку, які не хотіли платити данину рекетирам. У ході бійки обвинувачений завдав двом торговцям травми, які стали смертельними.

Обвинувачений переховувався від слідства за кордоном, але правоохоронці його вистежили та примусили нести відповідальність за злочин 12-річної давності.

Зібрані прокуратурою докази вини рекетира у вчиненні подвійного вбивства повністю підтвердилися в суді, який призначив підсудному покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.