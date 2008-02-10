У кримських татар час збирати каміння?

Кримські татари - учасники акції з вимогою виділити земельну ділянку для будівництва Соборної мечеті в Сімферополі - закликають кожного кримського татарина передати їм будівельний камінь-ракушняк.

Такий заклик був підтриманий 9 лютого на нараді голів регіональних меджлісів кримських татар і імаму районів і міст Криму, повідомляє Обком.

«Головна умова - від кожного поодинці (і не більш), це повинне свідчити не про збір будівельного матеріалу (хоча, зібране також стане в нагоді пізніше), а про рішучість, єдність і гідність кримськотатарського співтовариства», - відзначили організатори акції.

Зібрані каміння складуватимуться уздовж траси Сімферополь-Ялта, в межах межі ділянки, на якій будуватиметься потім розмістять транспаранти з історичними назвами всіх населених пунктів, чиї жителі візьмуть участь в акції.

Організатори даної акції заявили, що в числі її учасників можуть бути не тільки мусульмани, але й люди інших віросповідань, які підтримують вимогу про виділення ділянки для будівництва Соборної мечеті.

Як повідомляв УНІАН, питання про виділення ділянки під будівництво Соборної мечеті в Сімферополі не розв`язується впродовж багатьох років. Спочатку Духовне управління мусульман Криму (ДУМК) планувало побудувати свій головний храм у міському парку «Салгірка», пізніше погодилося на альтернативну пропозицію звести мечеть на пустирі, розташованому на об`їзній трасі по вул. Ялтинській, 22. У липні 2004 року Сімферопольська міськрада узгодила з ДУМК місце розташування земельної ділянки площею 2,7 га і видала дозвіл на розробку техдокументації щодо відведення даної землі в оренду. Проте у зв`язку з тим, що в березні 2006 року набув чинності новий Лісовий кодекс, виникла необхідність в повторному узгодженні даного питання Сімферопольською міськрадою, а також Радою міністрів і Верховною Радою АРК.

10 січня 2008 року на сесії Сімферопольської міськради було ухвалене рішення виділити під мечеть ділянку площею 2,7 гектарів по вулиці Луговій, 6 замість ділянки по вулиці Ялтинській, 22, як планувалося раніше.

Прокуратурою внесено протест рішення Сімферопольської міської ради. "Замість розгляду проекту землеустрою, народні обранці безпідставно змінили місцерозташування об`єкту, чим порушили закон і перевищили свої повноваження. Такому рішенню повинне передувати звернення громадян і оформлення матеріалів попереднього узгодження. У даному випадку, ДУМК не клопотав про виділення ділянки по вулиці Луговій і, зрозуміло, не надавав землевпорядну документацію", - відзначили у прокуратурі.

6 лютого Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час зустрічі з керівництвом Автономної Республіки Крим Президент приділив увагу необхідності "забезпечити релігійні потреби кримських татар". В.ЮЩЕНКО заявив, що не бачить підстав, щоб не дозволяти будівництво Соборної мечеті у Сімферополі. "Не бачу законних підстав, щоб не дозволяти будівництво релігійних споруд кримських татар. Сподіваюсь, що більше не буду отримувати звернення щодо побудови Соборної мечеті у Сімферополі. Це питання має бути вирішено на рівні міської влади, а не виноситися на рівень Президента", – заявив В.ЮЩЕНКО, повідомляла прес-служба Глави держави.