Виставка мистецьких робіт ув’язнених відкриється у Києві

Українська Греко-Католицька Церква, за сприянням Державної кримінально-виконавчої служби України, проводить виставку «Преображення Господньою любов’ю».

Про це повідомляється на сайті УГКЦ.

Мета виставки – донести до суспільства особливе послання від наших співгромадян, що опинилися у місцях позбавлення волі, а також познайомити широкий загал із в’язничним душпастирським служінням Церкви. Експозиція включатиме близько 300 кращих творів, переданих з пенітенціарних установ усіх областей України.

Виставка, яка проходитиме під патронатом Блаженнішого Любомира – Голови УГКЦ, буде нагодою для завершення національного відбору робіт на Міжнародний конкурс образотворчого мистецтва ув`язнених та засуджених у Берліні. Її тема «Очима інших». У Свято Преображення 50 кращих творів з України буде відібрано мистецьким журі для участі у вересневому фіналі 2009 року.

Відкриття експозиції – 19 серпня 2009 року о 10.00 у храмі Св. Василія Великого Української Греко-Католицької Церкви. Адреса: Вознесенський узвіз, 7 (Львівська площа).