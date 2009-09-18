Оголосили довгий список ”Книги року Бі-Бі-Сі – 2009”

Українська Служба Бі-Бі-Сіоголосила список книг-учасниць щорічної премії Книга року Бі-Бі-Сі-2009.

До списку, який було оголошено під час радіопрограми з XVI міжнародного Форуму видавців у Львові, увійшло понад 30 книг, номінованих на конкурс видавництвами.

В рамках конкурсу Книга року Бі-Бі-Сі-2009 також відбудеться конкурс читацьких рецензій.

Книги, які братимуть участь у конкурсі, були видані в період з вересня 2008-го до вересня 2009-го року. У списку книги подані за в алфавітному порядку за назвами видавництв.

Книги, подані на конкурс Книга року Бі-Бі-Сі-2009

“Джури-характерники” Володимир Рудківський

(А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА)

"Марципан Пломбірович" Валентин Бердт, Яна Бердт

(Вид-во Старого Лева)

"Отто, Принц Львівський" Олекса Росич

(Вид-во Старого Лева)

“Чарівна брама” Валерій і Наталія Лапікури (Грані-Т)

“Місто з химерами” Олесь Ільченко (Грані-Т)

"Полювання на сліпса" Катерина Паньо (Грані-Т)

"У світі твар... пардон!... мужчин. Посібник для жінок з полювання на мужчин" Люба Клименко (Дуліби)

“Урізька готика” Галина Пагутяк (Дуліби)

"Помста першодрукаря" Станіслав Росовецький

(Зелений Пес)

"Звірі" Назар Крук (Кальварія)

"Шизофренія" Сергій Лобода (Кальварія)

"Книгарня шок" Євгенія Кононенко (Кальварія)

“Фіолетові діти” Маріанна Малина (Країна Мрій)

“Мед з дікалоном” Юрій Камаєв (Країна Мрій)

“Язиката Хвиська” Андрій Кокотюха (Країна Мрій)

"Таке" Юрко Іздрик (Клуб Сімейного Дозвілля)

"РАЙ.центр" Люко Дашвар (Клуб Сімейного Дозвілля)

"Богиня і Консультант" Володимир Єшкілєв

(Клуб Сімейного Дозвілля)

"Тамдевін" Вдовиченко Галина (Нора-Друк)

"Мексиканські хроніки" Максим Кідрук (Нора-Друк)

"Родовий відмінок" Міла Іванцова (Нора-Друк)

“Чотири пори життя” Марія Матіос (Піраміда)

“Дзеркало Єдинорога” Людмила Таран (Піраміда)

“Легенди Львова. Книга 2” Юрій Винничук (Піраміда)

“Неймовірна історія правління Хлорофітума Першого” Олег Коцарєв (Смолоскип)

"Волоцюги" Павло Шевченко (Терен)

"DOC 1" Артем Чех (Фоліо)

"Вежі мовчання" Євген Положій (Фоліо)

"Оксамитовий перевертень" Олександр та Наталка Шевченки (Фоліо)

"От я вся - я свято" Станіслав Бондаренко

(Ярославів Вал)

"Країна Ірредента" Роман Іваничук (Ярославів Вал)

П`ятірку фіналістів і переможця конкурсу визначить журі у грудні цього року.

***Переможці попередніх премій Книга Року Бі-Бі-Сі:

2008р. "Молоко з кров`ю" Люко Дашвар

2007р. "Андріївський узвіз" Володимир Діброва

2006р. "Капітал" Сергій Жадан

2005р. "Весняні ігри в осінніх садах" Юрій Винничук