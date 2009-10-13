На Дитячому Євробаченні–2009 відбулося жеребкування

12 жовтня 2009 року в Києві відбулася зустріч голів делегацій Дитячого пісенного конкурсу Євробачення-2009, в якій взяли участь керівництво Національної телекомпанії України та голови делегацій 13 країн-учасниць ДПКЄ-2009, повідомляє прес-служба Першого національного.

Однією з головних подій зустрічі стало жеребкування порядку виступів учасників ДПКЄ-2009. За результатами жеребкування 21 листопада першою на конкурсі представлятиме свою країну шведка Мімі Санден. Закриватиме церемонію представниця Македонії - Сара Марковска. Андранік Алексанян, який представлятиме Україну, отримав 10 порядковий номер.

Інші десять країн-учасниць були розділені на дві групи:

I група: 2. Грузія, 3. Росія, 4. Румунія, 5. Сербія, 6. Вірменія;

II група: 7. Нідерланди, 8. Мальта, 9. Бельгія, 11. Кіпр, 12. Білорусь.

За словами виконавчого продюсера ДПКЄ-2009 Руслана Ткаченка, квитки на ДПКЄ-2009 будуть безкоштовними, оскільки організатори зацікавлені в тому, щоб подію відвідало якомога більше людей з різних куточків України. Механізм розповсюдження квитків відпрацьовується.

На з`їзді голів делегацій країн, які братимуть участь у ДПКЄ-2009, було представлено сценічний і графічний дизайн конкурсу, деталі телевізійного шоу, також вирішувалися технічні й організаційні питання. Крім того, докладно обговорювалися заходи тижня, що триватиме в Києві з 16 по 21 листопада.

«Я задоволений рівнем організації нинішнього заходу, - сказав президент НТКУ Василь Ілащук. - Думаю, що сьогодні європейці приємно вражені тим, що вони побачили в Україні».

Україна вже вчетверте братиме участь у Дитячому пісенному конкурсі.

Телекритика