У грудні джаз-кабаре Олега Скрипки вдруге розкачає Одесу

Днями на історичній батьківщині вітчизняного джазу – у місті-герої Одесі, а саме на вулиці Дерибасівській, сталася знаменна подія – у славетному мюзік-холі «Уточкін» відбувся перший повноформатний концерт Олега Скрипки та джаз-бенду «Забава». Наскрізь пронизаний струмом шаленого драйву, новий проект невтомного експериментатора та шукача нових музичних форм розташувався на перехресті джаз-кабаре 30-х років, українського романсу, французького шансону та класичного рок-н-ролу.

Без зайвої соромливості зазначимо, що вищезгадана прем’єра «таки зробила трохи галасу в Одесі» – затишна зала мюзік-холу була заповнена під зав’язку. В першому відділенні концерту пролунали твори львівського пісняра Богдана Весоловського з нової сольної платівки Олега «Серце у мене вразливе... », а після антракту закрутився калейдоскоп світових хітів у досить незвичних інтерпретаціях. Феміністичний марш «Rien De Rien» перетворився на реггі, «Черемшина» стала блюзом, а Елвісова «Fever» – запальним чардашем. Романтична балада Сальваторе Адамо «Tombe La Neige» несподівано обернулась на «циганочку з виходом», а «Весна», стилізована під R’N’B часів НЕПу, взагалі змусила шляхетну одеську публіку самозабутньо співати хором та виробляти па, яким би чорно позаздрили Емінем разом із Потапом.

Хоча співак і повідомив зі сцени, що «здригається в екстазі, коли чує звуки джазу», достеменно на цей раз в екстазі здригнулись саме одесити – оркестр тричі виходив на біс, публіка аплодувала стоячи, а після концерту головного винуватця мало не роздерли на сувеніри. За словами одного з гостей, «це був справжній шторм! Все було так, як наче б на одній сцені зустрілися Леонід Утьосов, Елвіс Преслі та... Олег Скрипка!». Того ж вечора був підписаний новий контракт, після чого стало відомо, що друге одеське шоу Олега Скрипки та джаз-бенду «Забава» станеться вже 9 грудня «у тому ж місці в той же час».

Адреса мюзік-холу «Уточкін»: Одеса, вул. Дерибасівська, 22. Початок концерту о 20-00.

Країна мрій