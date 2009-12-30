Україна обрала представника на Євробачення

На пісенному конкурсі "Євробачення-2010" Україну представлятиме Василь Лазарович.

Таке рішення майже одноголосно прийняла художня рада Національної телекомпанії України 29 грудня, повідомляє прес-служба НТКУ.

З 11 членів художньої ради, 10 підтримали кандидатуру Лазаровича на участь від України на "Євробаченні-2010".

На прес-конференції присвяченій оголошенню представника на пісенний конкурс президент НТКУ Василь Ілащук зазначив: "Я переконаний, що Василь Лазарович гідно представить своїм бас-баритоном Україну в Норвегії. Було вирішено, щоб не створювати ажіотажу довкола конкурсу "Євробачення", обрати представника шляхом внутрішнього голосування".

Зокрема, у НТКУ зазначили, що багато країн визначають своїх представників без проведення національних відборів.

На "Першому національному" нагадали, що від України свого часу без конкурсу на "Євробачення" поїхали Олександр Пономарьов та Руслана.

Наразі НТКУ і Василь Лазарович пропонують музичним авторам надсилати свої пісні, які будуть розглядатися для виконання на "Євробаченні-2010".

Василь Лазарович у 2002-му році отримав диплом вокаліста університету ім. Стефаника в Івано-Франківську. Того ж року співак зіграв Олександра ІІ у мюзиклі "Екватор".

У 2004-му році Лазарович був солістом оркестру під керівництвом Михаїла Фінберґа у Білорусії. Тоді ж він виступив на конкурсі "Слов`янський базар".

Вже наступного року - у 2005-му Василь Лазарович став студентом музичної академії ім. Чайковського.

А у 2007-му році Лазарович зайняв 9-те місце на конкурсі "Нова хвиля" в Юрмалі.

Українська правда