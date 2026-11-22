За попередніми даними, атаковане судно привезло в Лівію російські морські дрони і бронетехніку.

На сході Лівії внаслідок атаки, ймовірно, українських морських безпілотників серйозних пошкоджень зазнав не лише російський військовий корабель, але й цивільне судно. Про це повідомляє Associated Press (AP) із посиланням на лівійських військових посадовців.

За даними співрозмовників агентства, безпілотники запустили з бази на заході країни, який контролюється міжнародно визнаним урядом Лівії і де, за їхніми словами, перебувають українські військові. Попереднє розслідування встановило, що в операції брали участь кілька морських дронів: щонайменше чотири перехопили та знищили, однак два змогли влучити в корабель.

"Унаслідок удару вдару на базі стався вибух і виникла пожежа, яку згодом загасили", – йдеться в повідомленні проросійського уряду східної Лівії.

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Уряд східної Лівії також повідомив, що російський корабель прибув до Бенгазі для поповнення запасів пального та отримання необхідного постачання. Його перебування в порту було частиною угоди про співпрацю між Москвою та владою східної частини Лівії.

Відповідальність за удар наразі ніхто не взяв. Росія та Україна поки не коментували інцидент.

Як пише Associated Press, у неділю ввечері місцеві ЗМІ повідомили, що ще один морський безпілотник уразив комерційне судно біля порту Бенгазі під час окремої атаки. Український OSINT-канал в Телеграм Supernova+ пише, що під удар потрапило російське судно типу Ro-Ro "Аскалон", що вийшло з Калінінграда і привезло до Бенгазі кілька морських дронів.

Як пише Exilenova+, власником судна є підсанкційна компанія ТОВ "М Лізинг". Воно перебуває під санкціями США та віднесене ГУР до категорії перевізників вантажів військового призначення.

"Раніше судно використовувалося в межах так званого "Сирійського експресу", неодноразово фіксувалося на території військово-морської бази Новоросійська, а у 2018 році доставляло з РФ до КНР ракети для ЗРК С-400", - пише канал.

Повідомляється, що у жовтні "Аскалон" завантажився військовою технікою на військово-морській базі Балтійська. Зокрема на супутникових знімках ідентифікували БМП, БТР, бронеавтомобілі MRAP та логістичну техніку.

Удар по російському кораблю в Лівії

Як писав УНІАН, за повідомленнями українських осінтерів, російський ракетний корвет "Меркурій" проєкту "Стерегущий", який був уражений безпілотниками 22 листопада під час стоянки в лівійському порту Бенгазі, затонув.

Як доказ наводяться супутникові знімки, на яких видно масштабну пожежу та густий дим над кораблем. За попередніми даними, корвет використовувався для охорони російських транспортних суден і забезпечення поставок для Африканського корпусу РФ, який замінив у регіоні ПВК "Вагнер".

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