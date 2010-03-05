Габсбурги і Андрухович славитимуть Львів у Європі

4 березня, у Львові розпочала свою діяльність благодійна організація «Фундація Габсбургів». Про це на прес-конференції повідомив засновник та голова правління Фундації Карл фон Габсбург.

«Україна є повноцінною частиною Європи і може брати активну участь у європейських культурних процесах, - заявив Карл фон Габсбург. – Фундація буде спрямовувати свої зусилля на промоцію імені Галичини та Львова в Європі».

Директор Фундації Віктор Кімакович розповів, що благодійна організація спрямовуватиме свої зусилля на популяризацію і підтримку культури Львова. Це, насамперед, будуть стипендії для талановитих людей. Також планується створення «Галицької премії» у різних номінаціях. «Звичайно, нам не вдасться так швидко створити престижну премію, - розповів Віктор Кімакович, - однак ми вже почали працювати над цим».

Голова Почесної ради Фундації Юрій Андрухович зазначив, що велика частина української літератури розвивалася під впливом Австро-Угорської монархії. Однією віхою діяльності Юрія Андруховича у напрямі презентації культури України в Європі і Європи в Україні є видання журналу «Потяг 76», який позиціонується як «центральноєвропейський часопис, присвячений передусім новій та найновішій літературі країн Центрально-Східної Європи».

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