Сестри Тельнюк презентують новий альбом СОНМО

Початок весни музичний проект «ТЕЛЬНЮК: Сестри» відзначив офіційним релізом пісні «Весна» із нового альбому.

«СОНМО» – так іменували музиканти свій новий творчий експеримент, що містить 11 рок-балад. Як і в попередні роки, сестри Тельнюк для реалізації задуму зібрали довкола себе справжніх професіоналів. Альбом був записаний на київській студії звукозапису «Комора», а зведений на лондонській студії Sensible Music, де гурт співпрацював зі звукорежисером Джоном Муном.

11 нових рок-балад проекту «ТЕЛЬНЮК: Сестри» відкриють Твою особисту історію, народжену з болю й краси, любові й безкомпромісності, відчуття самоти в гомінкому світі сучасності й власного співзвуччя з перехожим…

«СОНМО» є своєрідним ключем до прочитання емоційного виру сучасника, його внутрішнього світу, що розколотий на потреби часу, пошуки справжності власного життєвого існування та основи буття – Любові.

Як повідомив Назар Стригун, директор проекту «ТЕЛЬНЮК: Сестри», офіційна презентація для ЗМІ альбому «СОНМО» запланована на 17 березня у Фонді сприяння розвитку мистецтв (Фролівська, 1/6) о 15:00. А вже 19 квітня шанувальники гурту зможуть насолодитися новою музичною програмою на концерті в Молодому театрі (Київ). Одразу після Києва проект вирушить містами України.