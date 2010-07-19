У столиці горів Театр оперети

У Києві пожежа пошкодила приміщення Державного театру оперети, що на вул. Червоноармійській, 53/3.

Як поінформували УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в місті Києві, повідомлення про пожежу в театрі надійшло 18 липня. Пожежі автоматично присвоїли підвищений номер складності.

Вже за декілька хвилин перші розрахунки прибули на місце виклику. На той час вогнем були охоплені меблі та підвісна стеля в приміщенні приймальні на 2-му поверсі. За півгодини пожежу було ліквідовано.

Як з’ясувалося, причиною займання стало коротке замкнення електропроводки з послідуючим горінням в електророзподільній коробці. Згоріло 20 квадратних метрів дерев’яних конструкцій, пошкоджено меблі та підвісну стелю.