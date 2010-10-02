Колесников: на розвиток української мови потрібні мільярдні інвестиції

Для популяризації української мови потрібні значні інвестиції, вважає Колесніков

УНІАН. Віце-прем`єр-міністр Борис КОЛЕСНІКОВ вважає, що для популяризації української мови в країні потрібні значні інвестиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в Ялті на форумі, організованому «Ялтинською європейською стратегією» (YES).

«Доки не буде інвестицій, мільярдів доларів на підтримку розвитку української мови, не буде розвитку української мови», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

За словами віце-прем`єра, «потрібно розробити маркетингову програму, щоб зробити українську мову модною і популярною». «Тільки це може привести до того, щоб потреби ринку були 50 на 50, а демагогії не треба», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ, дискутуючи з політологом з приводу зареєстрованого в парламенті закону про мови.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня у Верховній Раді був зареєстрований проект Закону "Про мови в Україні", внесений представниками коаліції Олександром ЄФРЕМОВИМ, Петром СИМОНЕНКОМ і Сергієм ГРИНЕВЕЦЬКИМ.

Цей законопроект передбачає надання російській мові право “вільного функціонування практично у всіх сферах діяльності”.