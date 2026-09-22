Росіяни атакували підприємства у трьох містах Дніпропетровщини: є загиблі

Також уражена багатоповерхівка у Києві.

Росіяни цієї ночі атакували регіони України дронами та балістичними ракетами, є влучання у підприємства та житлові будинки.

Так, близько другої години ночі у багатьох областях України оголосили тривогу через загрозу балістики. Одразу після цього Повітряні сили ЗСУ зафіксували пуски ракет, а у кількох містах на Дніпропетровщині було чути вибухи.

Згодом очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що ворог одночасно завдав ударів по промислових підприємствах у трьох містах області – Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді.

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Згодом він повідомив, що троє людей дістали поранень через атаку росіян на Дніпро. Однак уже невдовзі стало відомо, що, на жаль, внаслідок атаки є і загиблі.

"Двоє людей загинули, четверо дістали поранень через атаку росіян на Дніпро. Під завалами підприємства, пошкодженого ворожим ударом, ще можуть перебувати люди", - повідомив Ганжа.

Згодом кількість поранених зросла до шести. Двоє людей госпіталізовані. 25-річний чоловік - у важкому стані.

Під атакою ворожих БПЛА цієї ночі був і Київ.

За даними ДСНС, у Дніпровському районі внаслідок влучання в житлову пʼятиповерхівку, сталося загоряння в підвальному приміщенні та руйнування на 1 поверсі. Рятувальники врятували 15 осіб. 4 людини постраждали, з них 3 госпіталізовані.

Крім того, у Чернігівській області внаслідок ворожої атаки знетрумлені понад 100 тисяч споживачів.

"Внаслідок атаки ворога на енергооб’єкт сусідньої області знеструмлено близько 100 тисяч абонентів у Корюківському, Новгород-Сіверському, Ніжинському і Чернігівському районах", - йдеться у повідомленні "Чернігівобленерго".

Російські атаки

За даними Bloomberg, Росія за останні кілька тижнів змінила стратегію атак на Україну, значно зменшивши кількість балістичних ракет на користь реактивних дронів. Це може свідчити про те, що Москва накопичує свої найпотужніші ракети для зимових ударів.

Російські балістичні ракети завдають однієї з найсерйозніших шкод інфраструктурі України. Тому РФ збільшує запаси цієї зброї, щоб обрушити їх на українську енергетичну та опалювальну інфраструктуру в холодний період – з кінця жовтня або початку листопада.

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