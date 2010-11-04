MTV вибачилося за образу транссексуалів

Телекомпанія MTV вибачилася перед співтовариством геїв і лесбіянок за образливий епізод реаліті-шоу Jersey Shore.

Організація, що бореться в США за права сексуальних меншин - GLAAD (Геї й лесбіянки проти дифамації), - побачила образу в одній зі сцен серіалу. У ній герой телешоу Майк Соррентіно фліртує із клубним завсідником непевної сексуальної орієнтації, після чого описує його друзям за допомогою сленгового визначення транссексуалів - tranny.

GLAAD направила лист MTV, у якому назвала описану сцену "одним із найбільш відверто трансофобних випадків, показаних у прямому ефірі за останні роки".

У відповідь телекомпанія вибачилася перед глядачами, заявивши, що цінує стурбованість GLAAD ефірним контентом і серіалу Jersey Shore зокрема. "Зазначений епізод, безсумнівно, не мав мети образити кого-небудь, однак ми визнаємо, що він міг здатися таким для низки телеглядачів, і щиро вибачаємося перед ними", - сказано в листі.

Пізніше стало відомо, що MTV погодилася видалити образливий запис і надалі не ставити його в сітку мовлення.

Реаліті-шоу Jersey Shore знімалося на узбережжі штату Нью-Джерсі. Його сюжетні лінії покликані розкрити тему життя італо-американців у сучасних США, що встигла обрости стереотипами.

У січні 2010 року MTV також довелося вибачатися за розміщення в денному ефірі запису фрагмента виступу співачки Lady GaGa на фестивалі "Isle of MTV", у ході якого артистка нецензурно вилаялася.

Lenta.ru