Roxette вперше виступлять у Києві

Знаменитий шведський гурт Roxette вперше виступить у Києві. Концерт відбудеться 10 березня 2011 року в Міжнародному виставковому центрі, повідомляє Open.Music.

Ціни на квитки і подробиці майбутнього концерту буде оголошено пізніше.

Концерт Пер Гессла і Марі Фредрікссон відбудеться в рамках масштабного світового турне. У першій половині 2011 року гурт має намір випустити новий альбом.

У вересні цього року Roxette виступили в Москві та Санкт-Петербурзі. У березні 2011 року дует виступить в кількох російських містах, білоруській столиці, Вільнюсі, Ризі та Талліні.

У цілому, в рамках цього туру, гурт планує відвідати п`ять континентів.

Нагадаємо, що в 2002 році у вокалістки гурту виявили пухлину мозку. Через три роки співачка вилікувалася.

Останній світовий тур Roxette давали в 1995 році. За останні кілька років Гессл і Фредрікссон випустили кілька сольних альбомів.

Останній студійний альбом дует випустив у 2001 році під назвою Room Service.

Для збірки хітів 2006 року гурт записав дві нові пісні - One Wish і Reveal.

Наступного року гурту Roxette виповниться 25 років. За цей час у світі було продано 60 мільйонів копій альбомів гурту.

Open.Music

