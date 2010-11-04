Roxette вперше виступлять у Києві
У березні наступного року
Знаменитий шведський гурт Roxette вперше виступить у Києві. Концерт відбудеться 10 березня 2011 року в Міжнародному виставковому центрі, повідомляє Open.Music.
Ціни на квитки і подробиці майбутнього концерту буде оголошено пізніше.
Концерт Пер Гессла і Марі Фредрікссон відбудеться в рамках масштабного світового турне. У першій половині 2011 року гурт має намір випустити новий альбом.
У вересні цього року Roxette виступили в Москві та Санкт-Петербурзі. У березні 2011 року дует виступить в кількох російських містах, білоруській столиці, Вільнюсі, Ризі та Талліні.
У цілому, в рамках цього туру, гурт планує відвідати п`ять континентів.
Нагадаємо, що в 2002 році у вокалістки гурту виявили пухлину мозку. Через три роки співачка вилікувалася.
Останній світовий тур Roxette давали в 1995 році. За останні кілька років Гессл і Фредрікссон випустили кілька сольних альбомів.
Останній студійний альбом дует випустив у 2001 році під назвою Room Service.
Для збірки хітів 2006 року гурт записав дві нові пісні - One Wish і Reveal.
Наступного року гурту Roxette виповниться 25 років. За цей час у світі було продано 60 мільйонів копій альбомів гурту.