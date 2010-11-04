Зірка Доктора Хауса і Дживса і Вустера, британський актор Х`ю Лорі озвучить різдвяну 3D-казку Секретна служба Санта-Клауса: Операція Глобальне Різдво (Arthur Christmas).

У центрі сюжету картини - добродушний, незграбний син Санта-Клауса на ім`я Артур, який обожнює Різдво. Напередодні Різдва він опиняється втягнутим у секретну операцію, мета якої - врятувати всіма улюблене свято.

Головну роль озвучить Джеймс Мак-Евой (Останній король Шотландії, Спокута, Особливо небезпечний). Голосом Х`ю Лорі заговорить старший брат Артура на ім’я Стів, стараннями якого ельфійська фабрика подарунків перетворилася на напіввійськову організацію, оснащену за останнім словом техніки.

Самого Санту озвучить оскароносний Джим Броудбент. За сюжетом, тепер Санта вже старенький, йому 136 років, і носитися світом наввипередки з літаками він не може. Але він впевнений у власному впливі, хоча фактично різдвяною корпорацією давно вже керує Стів.

Крім цього, в родині є ще й батько Санти, озвучка якого дісталася Біллу Найі.

Виробництвом мультфільму зайнялася британська студія Aardman Animations, де було створено легендарні мультфільми про Уоллеса і Громіта, а також про баранчика Шона. Режисером виступить дует - Сара Сміт (Sarah Smith) і Баррі Кук (Barry Cook).

Вихід картини заплановано на 23 листопада 2011 року.

Зазначимо, що Х`ю Лорі займається не тільки кіно, але і музикою. Так, днями він повідомив про завершення роботи над своїм дебютним альбомом. Раніше повідомлялося, що в записі диска візьме участь музикант і продюсер Джо Хенрі (Joe Henry), який співпрацював з Елвісом Костелло і Орнеттом Коулманом. Очікується, що альбом, назва якого поки невідома, вийде навесні 2011 року, після чого Лорі вирушить в невеликий промотур.

