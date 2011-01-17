Рада заборонила приватизацію Одеської кіностудії

Верховна Рада ввела мораторій на приватизацію державного пакета акцій Одеської кіностудії до прийняття закону про відновлення українського кіномистецтва.

За прийняття в цілому відповідного законопроекту проголосувало 354 депутати при мінімально необхідних 226.

"До прийняття закону Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення умов для відновлення українського кіномистецтва заборонити приватизацію, відчуження, передачу під заставу та внесення до статутних капіталів фондів господарських товариств усіх форм власності пакета акцій, який належить державі в статутному капіталі фонду закритого акціонерного товариства Одеська кіностудія", - говориться в документі.

Рада доручила Кабінету Міністрів розробити і подати на її розгляд до 14 квітня законопроект про відновлення українського кіномистецтва.

Парламент прийняв цей законопроект за пропозицією профільного парламентського комітету.

Комітет вніс його на заміну проекту постанови № 5510, яким пропонувалося призупинити приватизацію Одеської кіностудії.

Нагадаємо, що в грудні 2009 року стало відомо про рішення Фонду державного майна України виставити на продаж 50,01%-го пакета акцій ЗАТ Одеська кіностудія.

Проти цього рішення виступило Одеське відділення Національної спілки кінематографістів - кінематографісти звернулися до тодішнього Президента Віктора Ющенка, прем`єр-міністра Юлії Тимошенко та до Ради з проханням не допустити продажу держпакета акцій Одеської кіностудії до закінчення в Україні виборчої кампанії та відновлення робочого режиму Ради, яка повинна розглянути і прийняти закон Про кіно з довічною забороною перепрофілювання підприємств кіногалузі.

Через кілька днів рішення про продаж акцій кіностудії було скасовано.



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