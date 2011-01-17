Історичними пам’ятками опікуватимуться козаки

На Сумщині Кролевецькій козацькій сотні нададуть право шефства над історичними територіями та об’єктами району.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у прес-службі Сумської облдержадміністрації.

За словами голови Кролевецької райдержадміністрації Олега ШПРИНДЕЛЯ, під опіку козаків потраплять Дубовицька криниця, а також помістя Кочубеїв у селах Дубовичі та Ярославець.

«На території нашого району розміщуються безцінні краєзнавчі об’єкти, здатні привернути увагу туристів. Зокрема, «Кочубеївський» парк, що має природоохоронне значення та статус пам’ятки садово-паркового мистецтва, Дубовицька криниця, вода з якої має цілющі чудодійні властивості. У Дубовичах знаходяться і 15 військових поховань часів Великої Вітчизняної війни. Тому ми повинні спільними зусиллями зберегти їх для нащадків», – зазначив О. ШПРИНДЕЛЬ.

Громадська організація «Кролевецька козацька сотня» об’єднує молодь, ветеранів, всіх небайдужих до збереження пам’яток історії та культури.

На переконання керівництва району, зберегти унікальні місця краю можна лише об’єднавши зусилля влади та громади.