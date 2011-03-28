Найтитулованіший слем-поет України презентує диск «Весна, Любов, Полежака»

Артем Полежака, найтитулованіший слем-поет України, автор першої в нашій країні поетичної збірки без жодного тексту, підготував новий сюрприз своїм шанувальникам.

31 березня у столичному клубі «Route 66» буде презентовано диск спільного літературно-музичного проекту «Полежака+Барабас».

Як зазначають організатори концерту, мистецьке об’єднання «Остання Барикада», «проект задумувався, як одиничний перформанс. Але він просто не мав права зникнути після фурору, який викликав виступ музикантів на останньому Форумі видавців у Львові.

Коли Артем Полежака і гурт Барабас зачинились в теплій студії, щоб перечекати зиму, то ненароком записали майже два десятки треків. Це й стало приводом для видання їхньої першої платівки під назвою «Весна, Любов, Полежака». Композиції платівки містять як гострі соціальні, так і романтичні теми. Артем Полежака і гурт Барабас у своїх піснях використали як гумористичний, так і серйозний підхід до актуальних проблем. Вони не зациклювалися на одному стилі, а творили музичні композиції таким чином, аби найвибагливіший меломан зміг знайти на цьому диску саме свій трек».



Місце: клуб «Route 66» (м. Київ, вул. Жилянська, 87/30)

Час: 31 березня о 18.30

Вхід: 30 грн

