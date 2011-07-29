На мексиканську віллу Жанни Фріске нагрянула поліція

На віллу співачки і телеведучої Жанни Фріске в рибальському селі поблизу мексиканського міста Пуерто-Вальярта, де проходять зйомки реаліті-шоу MTV "Канікули в Мексиці", нагрянула поліція.

Правоохоронців викликали сусіди артистки, стурбовані криками і шумом. У селищі з розміреним способом життя поведінку іноземних гостей місцеві жителі визнали обурливою.

Поліція застала на віллі самий розпал російської вечірки. Спочатку правоохоронці хотіли пригрозити учасникам шоу серйозними проблемами з законом. Але дізнавшись, що всі жителі вілли - іноземці, не стали штрафувати Жанну і її гостей.

На перший раз справа закінчилася простим попередженням і лекцією про те, як треба поводитися в Мексиці.

Сама ведуча проекту Жанна Фріске висловила сумнів у тому, що профілактичні бесіди зможуть надовго заспокоїти учасників шоу, які приїхали провести в Мексиці "найкращі канікули у своєму житті" і навряд чи погодяться жити за місцевим розкладом з відбоєм о 23.00.

Слід зазначити, що саме тут, на проекті, Жанна Фріске відзначила своє 37-річчя. Першими іменинницю привітали учасники і члени знімальної групи, які, за словами Фріске, встигли стати для неї справжньою родиною.

З подарунків Жанну найбільше вразив величезний гамак.

"Я насправді вважаю, що це було одне з найкращих свят у моєму житті. Подарунків було дуже багато. Але найбільше запам`ятався - гігантський гамак. Ще не знаю, як довезу його до Москви, але обов`язково повішу його у себе вдома ", - розповіла Фріске.

ТСН