Нинішній показник є найнижчим із 2008 року, коли країна видобула 488 млн тонн сировини.

Цього року Росія видобуде близько 494 млн тонн нафти. Це на 3,4% менше, ніж торік, коли показник становив 511,5 млн тонн, і на 4,3% нижче за результат 2024 року (516 млн тонн). Такі дані з посиланням на віце-прем’єра РФ Олександра Новака наводить The Moscow Times.

Для порівняння, у 2023 році російські нафтовики видобули 530 млн тонн, а у 2022-му – 535 млн тонн. Від пікових значень 2019 року, які стали рекордними для Росії з радянських часів, річний видобуток нафти скоротився на 66 млн тонн, або 12%.

Нинішній показник найнижчий із 2008 року, коли країна видобула 488 млн тонн сировини. Навіть під час пандемії COVID-19, коли нафтові компанії були змушені консервувати свердловини, обсяги видобутку були вищими й становили 512,7 млн тонн.

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Спочатку російська влада планувала видобути цього року 525 млн тонн нафти, однак згодом скоригувала прогноз до 511 млн тонн. Проте навіть переглянуту ціль виконати не вдалося. Однією з причин стали атаки українських безпілотників, зазначає аналітик UBS Джованні Стауново. Через простої нафтопереробних заводів обсяги переробки сировини в Росії опустилися до мінімуму за 20 років.

Скорочення нафтовидобутку почалося ще до повномасштабної війни через поступове виснаження родовищ, відкритих за радянських часів. Зокрема, у Ханти-Мансійському автономному окрузі, на який припадає близько 40% загального видобутку нафти в країні, з 2009 року виробництво скоротилося вже на 20%.

"Епоха легкодоступної нафти із Західного Сибіру для Росії, схоже, завершується", – зазначає співробітник Інституту енергетики Baker Institute Гебріел Коллінс.

За його словами, за останні 15 років російські нафтовики наростили обсяги буріння горизонтальних свердловин на 60%, фактично повернувшись до рівнів радянських часів. Однак це не дозволило зупинити падіння видобутку. Ситуацію додатково ускладнюють санкції, які обмежують доступ Росії до західного обладнання та фінансування.

Нафта залишається одним із головних джерел геополітичного впливу Росії та щороку забезпечує їй близько 120 млрд доларів валютних надходжень.

За оцінкою Коллінса, подальше скорочення видобутку послаблюватиме й можливості Кремля впливати на міжнародні процеси. Він припускає, що Росія дедалі більше нагадуватиме "гігантську євразійську Північну Корею" – країну з великим ядерним арсеналом, яка опинилася в умовах структурної ізоляції.

Видобуток нафти – прогнози

Без масштабних інвестицій, модернізації та змін у регулюванні Росії загрожує різке скорочення нафтовидобутку. Такий сценарій визнає і сам російський уряд.

Згідно з прогнозом "Енергостратегії-2050", через 25 років щорічний видобуток нафти в країні може впасти до 287 млн тонн – на 42% нижче за нинішній рівень. Експорт сировини також зазнає суттєвого скорочення: замість нинішніх 234 млн тонн на рік Росія зможе постачати за кордон лише 79 млн тонн, тобто втричі менше.

Ще гірші перспективи передбачає стресовий сценарій російської "Енергостратегії-2050", який враховує посилення західних санкцій та прискорений перехід світу від викопного палива. За таких умов до 2050 року річний видобуток нафти в Росії скоротиться до 171 млн тонн – приблизно втричі порівняно з нинішнім рівнем. При цьому експортні поставки можуть повністю припинитися: весь видобутий ресурс використовуватиметься всередині країни.

Російська нафтова галузь опинилася у безвихідному становищі, вважає науковий співробітник Берлінського центру Карнегі Сергій Вакуленко. За його словами, зберегти нинішні обсяги видобутку або наростити їх можна лише завдяки освоєнню родовищ, повна технічна собівартість розробки яких перевищує 35–40 доларів за барель. Однак у нафтових компаній наразі бракує капіталу для таких проєктів, а держава не готова залишати необхідні кошти в галузі.

Російські енергоресурси – останні новини

Окрім падіння видобутку нафти Росія стикається зі ще однією проблемою – скороченням ринку. У листопаді постачання російської нафти до Індії, за прогнозами, скоротяться до рівня, який спостерігався до повномасштабної війни. Це пов’язано з відновленням експорту з Близького Сходу, звідки індійські покупці знову отримують значні обсяги дешевшої сировини.

Варто також сказати, що Росії доводиться пропонувати покупцям найбільші за три роки знижки на свою продукцію. Так, у період з 1 до 6 листопада дисконт на російську нафту марки Urals у балтійських портах і Новоросійську зріс до 33 доларів за барель.

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