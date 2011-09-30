Герман і Драч обиратимуть книжку року
19:00, 30 вересня 2011Культура
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Указ президента
До складу Комітету зі щорічної премії "Українська книжка року" введено письменника Івана Драча та радника президента Анну Герман
Про це йдеться в указі президента від 30 вересня 2011 року, опублікованому на сайті глави держави.
Драч призначений головою комітету (за згодою), його заступником стала Герман.
До кладу комісії в разі згоди також увійдуть знані письменники та літературознавці, серед яких президент Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів Олександр Афонін, письменниця Марія Матіос, директор Інституту філософії Мирослав Попович та інші.
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