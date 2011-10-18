На Львівщині ремонтують Золочівський замок
09:55, 18 жовтня 2011Культура
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Встановлюють залізобетонне перекриття
Завершено демонтаж аварійних конструкцій даху Золочівського замку, проводяться підготовчі роботи для влаштування залізобетонного перекриття приміщення.
Про це повідомляє ЗІК із посиланням на прес-службу ЛОДА.
В роботі задіяно 15 осіб та 2 одиниці автомобільної техніки.
Роботи ведуться спеціалістами ТзОВ «Золочів Агробуд». У відповідності до розпорядження Золочівської райдержадміністрації до неспеціалізованих робіт також залучаються громадяни, зареєстровані в районному центрі зайнятості, а також технічні та наукові працівники музею-заповідника «Золочівський замок».
За сприятливих погодних умов до кінця тижня залізобетонне перекриття буде повністю встановлено.
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