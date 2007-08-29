Турки в Сімферополі покажуть як треба робити вистави

17-23 вересня в Сімферополі (Крим) пройде IV Міжнародний театральний фестиваль «Кримський ковчег».

Як повідомив сьогодні в Сімферополі голова правління Кримського республіканського відділення національного Союзу театральних діячів України Білял БІЛЯЛОВ, на фестиваль «Кримський ковчег» приїдуть 10 театральних колективів з Росії, Туреччини, Узбекистану і України.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, під час театрального фестивалю свої постановки покаже кримсько-татарський академічний театр (постановка «Кок ве ер арасинда» - що перекладається, як «Між небом і землею), Оренбурзький державний драматичний театр ім. М. Горького (Росія) представить спектакль «Корсіканка», Одеський молодіжний драматичний театр привезе постановку «Філумена Мартурано». Також у фестивалі очікується участь Муніципального міського театру Стамбулу (Туреччина) з трагікомедією «Йилдизлар алтиндан дженаєт» («Злочин під зірками»), а Новий художній театр (Челябінськ, Росія) покаже «армійський трагіфарс» «Чморік». Державний Академічний Національний драматичний театр Узбекистану (Ташкент) покаже постановку «Кирмізі олма» («Притча про червоне яблуко»); Московський театр «У Никитских ворот» (Москва, Росія) - мюзикл «Бідна Ліза»; Татарський Державний Академічний театр ім. Галіасгара Камала (Республіка Татарстан, Росія) представить комедію «Сиєр» («Корова»). Дніпропетровський академічний український музично-драматичний театр ім. Т.Г.Шевченко покаже постановку «Джокер», а Закарпатський державний російський драматичний театр - «Скляний звіринець».

«Всі спектаклі, заявлені на фестиваль, дуже цікаві. У кожного є свій глядач. Кожен театр гратиме спектаклі на своїй мові», - повідомив Б.БІЛЯЛОВ.

Бюджет фестивалю становить близько 200 тис. грн., половина коштів надійде з бюджету Криму. "Решту ми повинні заробити", - підкреслив Б.БІЛЯЛОВ.