Волині подарували ікону, на якій присягали вояки УПА

Священик з української діаспори подарував Волині ікону, на якій присягали вояки УПА. Це відбулося під час зустрічі голови облдержадміністрації Бориса Клімчука з настоятелем парафії української автокефальної православної церкви Київського патріархату святої Софії Київської в Чикаго Іваном Боярчуком.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Волинської ОДА, священик завітав на Волинь, аби передати ікону «Образ Покрови», на якій вояки УПА у 1942 році приймали присягу та раритетні книги, які були видані в США у 50-роках минулого століття: «Історія української літератури», «Літопис Волині» та «Волинь у боротьбі за волю України».

Отець Іван розказав історію ікони: «Спочатку Роман Шухевич перевіз її на Чехословацьку територію, потім вона потрапила в руки владики Петра – головного казначея ОУН-УПА, який проживав у нашій сім’ї. Помираючи, митрополит Петро сказав мені: якщо ви колись знайдете таке місце на землі, де впевнитесь у безпечному і надійному її збереженні, то віддайте. Якщо не знайдете - вирішуйте самі, як передати її нащадкам».

Найочевидніше, що ці експонати знайдуть своє місце у Волинському краєзнавчому музеї, - сказав Б.Клімчук, зазначивши, що «можливо, серед подарованих книг є такі, які необхідно перевидавати...».

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