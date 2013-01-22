Завтра в Києві відбудеться великий Тичинівський поетичний марафон

23 січня о 17.00 у Музеї-квартирі Павла Тичини (Київ, вул. Терещенківська, 5) відбудеться Тичинівський поетичний марафон.

Взяти участь у ньому може будь-хто. Необхідна умова - читати під час Марафону поезії Павла Тичини (напам´ять чи з книги). Географія та вік учасників не обмежуються.

Цей захід буде спрямований перш за все на культурно-мистецьке охоплення спільноти, до якої, за нашими намірами, разом із уже усталеною аудиторією має влитися й молодь. Присутність у цьому проекті сучасного молодіжного прошарку дасть змогу широкій молодіжній аудиторії ближче познайомитися із творчістю Павла Тичини, або й переглянути вже сформований хрестоматійний образ поета з позиції актуалізації його поетики в сучасному літературному процесі. Можливо, з їх допомогою й у старшого покоління відбудеться трансформація усталеного заідеологізованого погляду на творчість Павла Тичини.

Відеозйомку Тичинівського поетичного марафону буде розміщено в соціальних мережах на сторінках, створених музеєм.

Мета Тичинівського поетичного марафону - дати змогу аудиторії різного віку (особливо - молоді) не лише заглибитися в літературний аспект життя Павла Тичини, але і відчути дух епохи, коли творив поет, поставити собі за мету відвідання музею-квартири П. Тичини. Захід має сприяти зацікавленню громади як літературним так і життєвим шляхом генія.

Цьогоріч на марафон уже дали згоду відомі українські письменники, громадські діячі, музиканти, художники і навіть політики. Ось далеко не повний перелік учасників:

Midna, Алла Істоміна, Анатолій Матвійчук, Андрій Шевченко, Анжеліка Рудницька, Анна

Малігон, Анна Проскурня, Арсен Яковенко, Богдана Ткачук, Ботня В. Є., Валентина Захабура, Валерій Франчук, Василь Білоцерківський, Василь Романчишин, Василь Шандро, Віктор Баранов, Ганна Рудометова, Дарія Млашенко, Дмитро Дроздовський, Євген Дмитрук, Євген Нищук, Єлизавета Соломатіна, Зоя Богачук, Іван Малкович, Ігор Мітров, Ірина Кишлярук, Ірина Плехова, Леся Гасиджак, Любов Голота, Микола Жулинський, Мирослав Лаюк, Мирослава та Надія Которович, Михайло Сидоржевський, Назар Бездикевич, Наталка Багрій, Ніна Гнатюк, Оксамитка Блажевська, Оксана Левкова, Оксана Ча, Оксана Яблонська, Олег Коцарєв, Олександр Биструшкін, Олександр Бригинець, Олександр Савенко, Олександр Ткачинський, Олександра Ластівка, Олена Герасим´юк, Павло Коробчук, Рауль Чілачава, Роман Романюк, Світлана Богдан, Сергій Гальченко, Софія Панько, Тарас Малкович, Тетяна Сосновська, Юлія Тельнюк, Яніна Сонцева, Ярослав Ґадзінський, Ярослав Чорногуз.

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