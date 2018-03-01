Не знав, як керувати: у США злочинець-невдаха не зміг викрасти електрокар

Загалом управління електромобілем не сильно відрізняється від управління звичайним автомобілем із системою безключового запуску.

28-річний американець Корі Аллен Патрік наприкінці лютого напав на водія електромобіля Chevrolet Bolt EV і спробував викрасти його авто, однак у нього це не вийшло.

Злочинець, згідно поліцейського звіту, просто не знав, як керувати електромобілем. Патріка затримав один із свідків події і потім передав його поліції, пише N+1 з посиланням на Electrek.

У поліцейському звіті було зазначено, що водій електромобіля зупинився на одній з вулиць Остіна в штаті Техас. У цей момент до машини підійшов Патрік і зажадав, щоб водій вийшов з неї. Після нетривалої боротьби той залишив електромобіль, а злочинець зайняв місце водія.

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Однак з місця події Патрік поїхати не зміг. На допомогу потерпілому власнику електромобіля прийшов один із свідків злочину, озброєний мачете. Він і затримав Патріка, якому тепер загрожує до 20 років тюремного ув'язнення.

Що саме в електромобілі викликало у Патріка ускладнення, невідомо. Цей електромобіль оснащений системою безключового доступу і запуску. Така система передбачає, що автомобіль розблокує дверні замки, якщо до нього підійде власник зі спеціальним радіобрелком. Щоб включити Chevrolet Bolt EV, потрібно натиснути кнопку запуску поруч із кермом, а щоб поїхати - перевести селектор у положення Drive.

Загалом, керування електромобілем не сильно відрізняється від управління звичайним автомобілем із системою безключового запуску. Відмінність полягає лише в тому, що електромобілі працюють практично безшумно. Крім того, на початку їзди вони прискорюються трохи інтенсивніше за звичайні авто.