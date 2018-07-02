Дівчина влаштувала курйозну ДТП на Кримському мосту (відео)

Дівчина вирішила зняти поїздку Кримським мостом на відео й влаштувала ДТП у прямому ефірі.

Дівчина-водій, яка однією рукою знімала трасу на Кримському мосту, так захопилася зйомкою, що не помітила Mini Cooper та врізалася в нього.

Відповідне відео опубліковане на YouTube-каналі "Аргументи тижня-Крим". За інформацією місцевих ЗМІ, дівчина за кермом перед аварією викладала селфі в Instagram. Після ДТП під аркою Кримського мосту утворився затор.

Як повідомляли ЗМІ, 1 червня на Кримському мосту, побудованому окупантами, сталася перша ДТП. Легковий автомобіль зіткнувся з пасажирським автобусом.

Нагадаємо, церемонія відкриття транспортного переходу через Керченську протоку відбулася 15 травня. Першою мостом з Кубані в анекований Крим проїхала колона будівельної техніки на чолі з КамАЗом, яким керував президент Росії Володимир Путін.