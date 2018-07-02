Дівчина влаштувала курйозну ДТП на Кримському мосту (відео)

08:16, 02 липня 2018
Курйози
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Дівчина прославилася в Instagram завдяки ДТП Скріншот

Відповідне відео опубліковане на YouTube-каналі "Аргументи тижня-Крим". За інформацією місцевих ЗМІ, дівчина за кермом перед аварією викладала селфі в Instagram. Після ДТП під аркою Кримського мосту утворився затор.

Як повідомляли ЗМІ, 1 червня на Кримському мосту, побудованому окупантами, сталася перша ДТП. Легковий автомобіль зіткнувся з пасажирським автобусом.

Нагадаємо, церемонія відкриття транспортного переходу через Керченську протоку відбулася 15 травня. Першою мостом з Кубані в анекований Крим проїхала колона будівельної техніки на чолі з КамАЗом, яким керував президент Росії Володимир Путін.

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Теги: #курйози#ДТП#кримський міст