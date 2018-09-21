Гітлер і Ленін стали суперниками на виборах в Перу (фото)

За даними видання El Universal, Ленін живе в семи годинах їзди від округу Юнгар і ніяк з ним не пов'язаний.

Мешканець Перу по імені Гітлер Альба Санчес висунув свою кандидатуру на пост глави округу Юнгар (в ньому проживають близько трьох тисяч осіб) в провінції Каруас.

Але політика участь у виборах опинилося під загрозою після того, як у виборчі органи надійшла заява з вимогою відмовити йому у праві балотуватися на цей пост. Заяву написав перуанець по імені Ленін Володимир Родрігес Вальверде, повідомила місцева телекомпанія RPP.

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За даними видання El Universal, Ленін живе в семи годинах їзди від округу Юнгар і ніяк з ним не пов'язаний. Гітлер сказав RPP, що не знайомий з ним. На думку політика, опоненти просто використали цю людину, щоб вибити його з передвиборної гонки. RPP не пише, що Ленін обгрунтував свою вимогу зняти Гітлера з виборів. Як повідомляє Reuters, заяву політика не задовольнили, передає "Медуза".

Місцеві вибори в Перу пройдуть 7 жовтня. Гітлер балотується від правоцентристської партії «Ми — Перу» і в якості передвиборчої агітації використовує гасла «Гітлер — кандидат від народу» і «Гітлер — це довіра», пише Reuters. «Я хороший Гітлер», — заявив політик RPP. Він зазначив, що вже очолював округ Юнгар у 2011-2014 роках, і «зробив багато доброго». «Жителі знають мене», — додав він.

Гітлер припустив, що його батько не знав, хто такий Гітлер, коли давав синові таке ім'я. «Батько напевно обрав це ім'я через іноземного звучання», — сказав політик RPP. За його словами, будучи вже в дорослому віці, він прочитав про Гітлера і захотів змінити ім'я, але потім відмовився від цієї ідеї — з поваги до батька.

У країнах Латинської Америки поширені імена, дані на честь відомих історичних особистостей. Наприклад, чинного президента Еквадору звуть Ленін Моренно. Серед латиноамериканців також користуються популярністю імена Сталін, Рузвельт і Мао.