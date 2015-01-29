Американці налагодять виробництво пива зі стічних вод

Американська компанія Clean Water Services, що спеціалізується на очищенні стічних вод, пообіцяла налагодити виробництво пива, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Foodbeast. Для виробництва нового продукту планують використати перероблені каналізаційні води, які пройшли триступеневу систему очистки.

Сировину, тобто отриману чисту воду, Clean Water Services передасть пивоварній компанії Oregon Brew Crew, яка займеться створенням алкогольного напою.

Зараз законодавство штату дозволяє використовувати очищену стічну воду тільки для іригації та в промислових цілях. Представник компанії Марк Джокерс (Mark Jockers) розповів, що компанія намагається змінити ставлення людей до очищеної каналізаційної воді, а також сприяти вирішенню екологічних проблем.

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«Ми намагаємося розпочати дискусію про суть води, і немає кращого способу зробити це, ніж за кухлем пива», - пояснив Джокерс.

Готові напої надійдуть у продаж тільки після того, як будуть ухвалені місцевим департаментом охорони здоров'я (очікується, що це відбудеться у квітні 2015 року).