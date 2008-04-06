Одеситам заборонили тримати в квартирах великих диких звірів

З учорашнього дня жителям Одеси забороняється утримувати в домашніх умовах великих диких тварин. Це передбачено в «Правилах утримання тварин», прийнятих сесією Одеської міськради.

Як передає кореспондент УНІАН, дозволяється утримувати вдома лише зареєстрованих домашніх тварин, яким щороку роблять щеплення від сказу. Разом з тим, власники домашніх тварин зіткнуться з низкою обмежень. Наприклад, сувого забороняється вигулювати собак без намордників, заходити з ними в громадські приміщення і купати поруч з морськими пляжами.

Крім того, власників собак можуть притягати до адміністративної відповідальності, якщо вони не прибиратимуть з міських вулиць екскременти своїх чотириногих вихованців. Проте розміри штрафу в «Правилах» не вказані.