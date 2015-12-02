Американці все частіше почали називати дітей на честь фільтрів Instagram

Сайт зібрав дані 340 тис. батьків і виявив основні тенденції, пише Lenta.ru з посиланням на News.com.au. Тренд поширився на такі імена, як Люкс (Lux), Джуно (Juno), Рейс (Reyes), Людвіга (Ludwig), Амаро (Amaro), Валенсія (Valencia), Віллоу (Willow). Всі вони є назвами фільтрів в соціальній мережі. Серед хлопчиків ім'я Люкс стало зустрічатися на 75% частіше, ніж у минулих роках. Людвігом стали називати на 42% більше немовлят, Амаро - на 26%, а Рейс - на 10%.

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Для дівчаток швидше за інших почало набирати популярність ім'я Джуно. Так в 2015 році назвали на 30% більше дітей. Популярність імені Валенсія зросла на 26 відсотків, а Віллоу - на 13%.

Для складання рейтингу сайт використовував свою базу даних і інформацію, надану міністерством охорони здоров'я і соціальних служб США.

У листопаді 2015 року повідомлялося, що експерт по іменах Лора Уоттенберг з США провела дослідження, в результаті якого з'ясувалося, що найпопулярним ім'ям в світі є Софія. Так полюбили називати дівчаток в дев'яти країнах, включаючи Мексику, Італію і Україну. У США це ім'я - третє за популярністю, ще у 20 державах воно знаходилося на другому або третьому місцях.