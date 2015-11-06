Експерти назвали найпопулярніше ім'я у світі

За даними експерта, так люблять називати дівчаток в дев'яти країнах, включаючи Мексику, Італію і Росію. У США це ім'я третє за популярністю, ще у 20 державах воно знаходиться на другому або третьому місцях.

Для Уоттенберг стало відкриттям те, що так багато різних країн обрали ім'я, яке однаково звучить . На її думку, це свідчить про глобалізацію культури. Вона додала, що Софія легко вимовляється на різних мовах і в перекладі з давньогрецької мови означає «мудрість», передає Lenta.ru.

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Американка зібрала статистику з 49 країн за останні кілька років. Вона зазначила, що не включила до дослідження Китай, Індію, Нігерію і Бразилію, тому що не змогла отримати необхідні дані з цих держав. Найпоширенішим іменем серед чоловіків залишається Мухаммед, каже Уоттенберг.

Дослідник зазначає, що раніше людей надихали релігійні імена Марія (Mary) та Іван, яке в англійській мові вимовляється як Джон. «Сьогодні ж батьки хочуть називати дітей так, щоб це звучало стильно», — пояснює американка.

The Independent не уточнює, які ще імена популярні на даний момент в світі.