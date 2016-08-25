Лукашенко пригостив Сігала морквою з грядки (відео)

Візит Сігала в Мінськ пов'язаний з його співпрацею з великої білоруською компанією, яка займається розробкою онлайн ігор, пише Белта.

Лукашенко подарував гостю книгу, кортик і льон, а потім відвів його на збір врожаю. Президент почистив ножем свіжу моркву і пригостив Сігала. Той з'їв овоч, а пізніше взяв кавун, який зірвав для нього син Лукашенка Микола.

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"Сьогодні відбулася неформальна зустріч з Президентом Білорусі. Познайомитися з Олександром Лукашенко Стівен Сігал, за його власним визнанням, мріяв давно і, збираючись у Мінськ, наполегливо просив про зустріч. До Білорусі ставлення у гостя особливу, ще й тому, що, як з'ясувалося сьогодні, Стівен Сігал - наш земляк, є його коріння і в Білорусі", - розповіла прес-секретар Лукашенко Наталія Ейсмонт.

"За легкою вечерею в резиденції Президента страви білоруської кухні гості пробували буквально "з грядки". По смаку припали холодник, картопля і, звичайно, білоруське сало", - пише Белта.

Раніше актор стверджував, що його предки - вихідці з Росії та України, але не згадував Білорусь.