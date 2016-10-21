Обама пожартував над смартфонами, що загоряються

Як передає Медуза, він порівняв реформу з виробництвом телефонів: «Якщо одна з компаній випускає новий смартфон з багами, що вона робить? Вона виправляє їх. Випускає апгрейд».

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Після цього Обама посміхнувся і додав: «Тільки якщо він не загоряється — тоді його прибирають з ринку».

Потім він продовжив аналогію критикованої реформи за телефонами: «Але ви не повертаєтеся до використання дискового телефону. Ви не говорите: „Що ж, ми скасовуємо смартфони. Тепер будемо сидіти [в інтернеті] через діал-ап“».

Останнім часом Samsung несе величезні збитки у зв'язку з невдалим дебютом смартфона Galaxy Note 7, який довелося відкликати з ринку через проблеми з акумуляторними батареями. 2 вересня компанія оголосила про припинення продажів новинки, яка 1 жовтня знову надійшла на ринок з нібито усуненою проблемою.

Однак самовільні загоряння апаратів продовжилися, і всього через 10 днів керівництво корпорації "з міркувань безпеки" оголосило про повну зупинку виробництва цих смартфонів, які повинні були скласти конкуренцію iPhone 7 американської корпорації Apple.