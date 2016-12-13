Незвична пропозиція за участю поліції набирає мільйони переглядів в мережі (відео)
21:09, 13 грудня 2016Курйози
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Американець попросив правоохоронців допомогти йому розіграти дівчину. Чоловік зізнався коханій, що його розшукують і от-от затримають копи.
Американець попросив поліцію допомогти йому зробити пропозицію / скріншот
Про це повідомляє ТСН.
Поліцейські підіграли настільки вдало, що наречена повірила - і навіть намагалася захистити коханого.
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Раптом він дістав кільце, жінка почала плакати та обнімати обранця.
Незвична пропозиція за участю поліції набрала понад 10 мільйонів переглядів в мережі.
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