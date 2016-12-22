Гнучкий чоловік, що приймає дивні пози в гонкогському метро, став зіркою інтернету
15:44, 22 грудня 2016Курйози
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В інтернеті викликали великий резонанс фото чоловіка, який їздить в гонконгському метро в дивних позах, демонструючи свою гнучкість.
Ніхто не знає, чому чоловік приймає в метро дивні пози / Фото з Facebook
Фотографії гнучкого чоловіка з'явилися на одній з гонконзьких громадських сторінок в Facebook, передає 112.ua.
У коментарях до посту користувачі опублікували фото, зроблені в інші дні. Незвичайний пасажир часто їздить у метро в таких позах, ніби хоче зайняти якомога менше місця, закинувши ноги за спину.
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Фото чоловіка викликають живий інтерес інтернет-користувачів по всьому світу, проте досі невідомо, хто він, і що спонукає його демонструвати свою гнучкість в метро.
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