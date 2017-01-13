Одеська облрада поскаржилась в СБУ на фейковий новинний сайт "Одеська облрада"

Як повідомили УНІАН у прес-службі облради, в мережі Інтернет виявлено фейковий сайт обласної ради за посиланням: oblsovet.od.ua.

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«Відповідне звернення-запит ми направили до Служби безпеки України сьогодні, 13 січня. Поки не внесено відповідні записи до ЄРДР, сайт продовжує працювати і поширювати інформацію від імені Одеської обласної ради», - повідомили у прес-службі.

Як пояснили УНІАН в облраді, її співробітники звернули увагу на те, що в січні в ЗМІ, особливо на одному з відомих місцевих телеканалів, тиражується різна інформація з посиланням нібито на прес-службу. У ній акцентували, що розміщену на сайті і потім тиражовану інформацію в облраді не надавали.

З'ясувалося, що журналісти беруть інформацію з вищезгаданого сайту, під час заходу на який відразу з'являється напис: «Одеська облрада».

На даному Інтернет-ресурсі відсутні будь-які вихідні дані – юридична адреса, контактні телефони, імена, прізвища співробітників та ін. Як зазначили у прес-службі, сторінки фальшивого сайту також з'явилися в соціальних мережах – Facebook і т. п.

«Такі дії підпадають під поняття «кіберсквотингу», є недобросовісною реєстрацією доменного імені і суперечать як національному законодавству, так і міжнародним правилам, встановленим ICAAN («Корпорація з управління доменними іменами і IP-адресами» - УНІАН)», - заявили у прес-службі.

Зазначається, що відповідно до ч. 5 ст. 16 Закону України «Про реєстрацію», забороняється використовувати у найменуванні повне або скорочене найменування державних органів або органів місцевого самоврядування, або похідних від цих найменувань. У прес-службі посилаються ще на низку законодавчих актів, що забороняють подібні дії. Зокрема, на ст. 28 Закону України «Про інформацію», Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» та ін.