У Росії коза "Меркель" народила козеня від інтернет-зірки "Тимура"
09:07, 08 лютого 2017Курйози
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Коза Меркель з Московської області, що перемогла на конкурсі наречених для козла Тимура в Приморському сафарі-парку, народила від нього козеня.
Коза Меркель / Твіттер Олега Сироти
Про це повідомляє РИА «Новости».
«У кози народилося одне козеня - хлопчик. Він росте, поки ім'я йому не дали - нехай господар сам назве його», - сказав директор парку.
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За його словами, в даний момент ведеться підготовка документів для того, щоб відправити Меркель з козеням додому.
У листопаді 2016 року козел Тимур і тигр Амур відзначили річницю дружби.
Раніше парк опублікував відеоролики про незвичайну дружбу козла і тигра. Як можна переконатися, переглядаючи відео, козел Тимур і тигр Амур регулярно здійснювали спільні прогулянки по парку. Відео стало дуже популярним в мережі.
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