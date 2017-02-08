У Росії коза "Меркель" народила козеня від інтернет-зірки "Тимура"

Про це повідомляє РИА «Новости».

«У кози народилося одне козеня - хлопчик. Він росте, поки ім'я йому не дали - нехай господар сам назве його», - сказав директор парку.

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За його словами, в даний момент ведеться підготовка документів для того, щоб відправити Меркель з козеням додому.

У листопаді 2016 року козел Тимур і тигр Амур відзначили річницю дружби.

Раніше парк опублікував відеоролики про незвичайну дружбу козла і тигра. Як можна переконатися, переглядаючи відео, козел Тимур і тигр Амур регулярно здійснювали спільні прогулянки по парку. Відео стало дуже популярним в мережі.