"Гіві" прийняв дзвінок від "Мотороли": як соцмережі відреагували на ліквідацію ватажка бойовиків

10:16, 08 лютого 2017
Курйози
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У соціальних мережах обговорюють знищення ватажка батальйону бойовиків "Сомалі" Михайла Толстих з позивним "Гіві" в окупованому Донецьку.

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Коментатори згадали про те, що восени 2016 року у Донецьку в ліфті підірвали товариша "Гіві" – терориста "Моторолу".

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Ліквідований терорист керував батальйоном "Сомалі", вирізнявся жорстокістю до українських військових: він бив й принижував полонених "кіборгів" на камери російських пропагандистів.

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Раніше УНІАН повідомляв, що ватажок "батальйону "Сомалі" Михайло Толстих з позивним "Гіві" був ліквідований в Донецьку.

Нагадаємо, одного з ватажків бойовиків "ДНР" Арсена Павлова, відомого як "Моторола", ліквідували ввечері 16 жовтня. Його підірвали в ліфті.

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Новина в сюжеті: Ліквідація "Гіві"
Теги: #Донецьк#бойовики#ліквідація#Гіві