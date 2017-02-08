"Гіві" прийняв дзвінок від "Мотороли": як соцмережі відреагували на ліквідацію ватажка бойовиків
У соціальних мережах обговорюють знищення ватажка батальйону бойовиків "Сомалі" Михайла Толстих з позивним "Гіві" в окупованому Донецьку.
Коментатори згадали про те, що восени 2016 року у Донецьку в ліфті підірвали товариша "Гіві" – терориста "Моторолу".
Читайте такожЗнищений унаслідок вибуху: з'явилися подробиці ліквідації терориста "Гіві" (фото)
Ліквідований терорист керував батальйоном "Сомалі", вирізнявся жорстокістю до українських військових: він бив й принижував полонених "кіборгів" на камери російських пропагандистів.
Гиви пообещал придерживаться режима прекращения огня на неопределённый срок— РБ головного мозга (@belamova) February 8, 2017
#BREAKING— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) February 8, 2017
Pro-Russian sources say Ukrainian terrorist, war and criminal world-class dancer Mikhail Tolstykh aka. "Givi" killed in Donetsk. pic.twitter.com/tTy7mf7c5Q
гіві звільнили з супермаркету pic.twitter.com/a6J07LGYDi— Captain Dnipro (@DneprNash) February 8, 2017
Не для слабкодухих. Обгорілий труп Гіві pic.twitter.com/DhAXIzZXmf— Качкодзьоб Перрі (@ua_frame) February 8, 2017
Моторыла-таки додзвонився до Гіві. Обидва більше не в мережі. По гранаті додзвонився. Наполегливий. На шматки порвав... https://t.co/G7d2CiFV5G— Sasha Sotnik (@sasha_sotnik) February 8, 2017
Ліфт і джміль pic.twitter.com/UkGLGvwlj2— Думки Перзидента (@VVP2_0) February 8, 2017
Левіафан пожирає своїх дітей: Гіві відправився на зустріч з Моторолою завдяки бомбу в своєму кабінеті— Мзс Роисси (@Fake_MIDRF) February 8, 2017
pic.twitter.com/XdbKmEGs01
шо вже таки зустрілися ??? ))))) pic.twitter.com/93WFwQ3hZZ— Nova Gorlivka (@NovaGorlivka) February 8, 2017
#гіві не пережив укусу джмеля....)))))— Nova Gorlivka (@NovaGorlivka) February 8, 2017
Гіві приєднався до режиму припинення вогню. pic.twitter.com/wBEtF4Rssd— Солдатів НАТО (@odhcpd) February 8, 2017
У себе в кабінеті вбито воєнного злочинця Толстих (Гіві)— Олександр Бригинець (@bryhynets) February 8, 2017
Ліфт не задіювали)
ФСБ нудно в РФ, але є де розгулятися на окупованих теріторіях
Коли робочий кабінет теж трохи ліфт. https://t.co/v1PjiwWpbJ— Микола Полозов (@nikolai_polozov) February 8, 2017
February 8, 2017
Раніше УНІАН повідомляв, що ватажок "батальйону "Сомалі" Михайло Толстих з позивним "Гіві" був ліквідований в Донецьку.
Нагадаємо, одного з ватажків бойовиків "ДНР" Арсена Павлова, відомого як "Моторола", ліквідували ввечері 16 жовтня. Його підірвали в ліфті.