"Гіві" прийняв дзвінок від "Мотороли": як соцмережі відреагували на ліквідацію ватажка бойовиків

Коментатори згадали про те, що восени 2016 року у Донецьку в ліфті підірвали товариша "Гіві" – терориста "Моторолу".

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Ліквідований терорист керував батальйоном "Сомалі", вирізнявся жорстокістю до українських військових: він бив й принижував полонених "кіборгів" на камери російських пропагандистів.

Гиви пообещал придерживаться режима прекращения огня на неопределённый срок — РБ головного мозга (@belamova) February 8, 2017

#BREAKING

Pro-Russian sources say Ukrainian terrorist, war and criminal world-class dancer Mikhail Tolstykh aka. "Givi" killed in Donetsk. pic.twitter.com/tTy7mf7c5Q — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) February 8, 2017

гіві звільнили з супермаркету pic.twitter.com/a6J07LGYDi — Captain Dnipro (@DneprNash) February 8, 2017

Не для слабкодухих. Обгорілий труп Гіві pic.twitter.com/DhAXIzZXmf — Качкодзьоб Перрі (@ua_frame) February 8, 2017

Моторыла-таки додзвонився до Гіві. Обидва більше не в мережі. По гранаті додзвонився. Наполегливий. На шматки порвав... https://t.co/G7d2CiFV5G — Sasha Sotnik (@sasha_sotnik) February 8, 2017

Ліфт і джміль pic.twitter.com/UkGLGvwlj2 — Думки Перзидента (@VVP2_0) February 8, 2017

Левіафан пожирає своїх дітей: Гіві відправився на зустріч з Моторолою завдяки бомбу в своєму кабінеті



pic.twitter.com/XdbKmEGs01 — Мзс Роисси (@Fake_MIDRF) February 8, 2017

шо вже таки зустрілися ??? ))))) pic.twitter.com/93WFwQ3hZZ — Nova Gorlivka (@NovaGorlivka) February 8, 2017

#гіві не пережив укусу джмеля....))))) — Nova Gorlivka (@NovaGorlivka) February 8, 2017

Гіві приєднався до режиму припинення вогню. pic.twitter.com/wBEtF4Rssd — Солдатів НАТО (@odhcpd) February 8, 2017

У себе в кабінеті вбито воєнного злочинця Толстих (Гіві)

Ліфт не задіювали)

ФСБ нудно в РФ, але є де розгулятися на окупованих теріторіях — Олександр Бригинець (@bryhynets) February 8, 2017

Коли робочий кабінет теж трохи ліфт. https://t.co/v1PjiwWpbJ — Микола Полозов (@nikolai_polozov) February 8, 2017

Раніше УНІАН повідомляв, що ватажок "батальйону "Сомалі" Михайло Толстих з позивним "Гіві" був ліквідований в Донецьку.

Нагадаємо, одного з ватажків бойовиків "ДНР" Арсена Павлова, відомого як "Моторола", ліквідували ввечері 16 жовтня. Його підірвали в ліфті.