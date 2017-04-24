У Росії під наглядом Шойгу штурмували "Рейхстаг" (фото, відео)

У парку "Патріот" в Підмосков'ї пройшла історична реконструкція “штурм Берліна“, для якої спеціально виготовили макет Рейхстагу. Про це повідомляє ТАСС.

Захід відвідав міністр оборони Росії Сергій Шойгу.

"Битва" завершилася взяттям побудованої тут копії Рейхстагу і встановленням на його шпиль Прапора Перемоги", - сказано в повідомленні. У шоу також брали участь більше 100 каскадерів. Вони "горіли" в танках і на мотоциклах, вискакуючи з бронетехніки, бігли вздовж траншей.

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Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони Росії будує в парку "Патріот" в підмосковній Кубинці макет Рейхстагу, який буде використовуватися для тренування молоді. Парк "Патріот" - військово-патріотичний парк культури і відпочинку Збройних сил РФ.

"Не в повному вигляді, але для того, щоб наші юнармійці могли штурмувати не що попало, а конкретне місце", - заявляв Шойгу.