У Швеції лось-пустун кинувся навздогін за гравцем у гольф (відео)

У Швеції під час гри у гольф, на поле вийшов лось та кинувся навздогін за одним із гравців. Відповідне відео опублікував юзер Тони Сван (Tony Swahn) на своїй сторінці у Facebook.

На відео можна помітити, що спочатку тварину зацікавила сумка із ключками, а потім гравець у гольф, який у цей час намагався сховатися.

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Лось спробував підійти до чоловіка, втім останній кілька разів обійшов дерево та кинувся навтьоки на іншу сторону поля.

За гравцем побіг і лось та майже наздогнав спортсмена, однак в останню мить звернув у бік лісу.

Як повідомляв УНІАН раніше, у столиці на Оболоні помітили пораненого лося.

"Увага всім жителям Оболоні (Прирічна, Набережна)! Районом бігає поранений лось", - йшлося у повідомленні. За словами киянина Євгена Козловського, який зустрів лося під час ранкової пробіжки, у тварини була сильно пошкоджена нога.