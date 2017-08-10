Житель Канади придумав робити мультфільми з татуювань (відео)

18:39, 10 серпня 2017
Курйози
738 0

Берг використовує в своїх роботах героїв ранніх мультфільмів Уолта Діснея, а також ескізи тату-майстрів першої половини 20 століття.

скріншот

Канадський фахівець Філіп Берг створює із своїх робіт мультфільми: художник набиває клієнтам схожі татуювання, а потім фотографує їх і робить з них гіфки.

Берг використовує в своїх роботах героїв ранніх мультфільмів Уолта Діснея, а також ескізи тату-майстрів першої половини 20 століття. Про це повідомляє "Медуза".

Turn your sound on. I tattooed a part of a 1934 Popeye short called Sock-a-Bye, Baby. 17 tattoos.

A post shared by Phil Berge (@philberge) on

Bart doing a kickflip tattooed on 19 humans.

A post shared by Phil Berge (@philberge) on

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #татуювання мультфільми