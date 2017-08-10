Житель Канади придумав робити мультфільми з татуювань (відео)

Канадський фахівець Філіп Берг створює із своїх робіт мультфільми: художник набиває клієнтам схожі татуювання, а потім фотографує їх і робить з них гіфки.

Берг використовує в своїх роботах героїв ранніх мультфільмів Уолта Діснея, а також ескізи тату-майстрів першої половини 20 століття. Про це повідомляє "Медуза".