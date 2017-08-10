Житель Канади придумав робити мультфільми з татуювань (відео)
18:39, 10 серпня 2017Курйози
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Берг використовує в своїх роботах героїв ранніх мультфільмів Уолта Діснея, а також ескізи тату-майстрів першої половини 20 століття.
Берг використовує в своїх роботах героїв ранніх мультфільмів Уолта Діснея / скріншот
Канадський фахівець Філіп Берг створює із своїх робіт мультфільми: художник набиває клієнтам схожі татуювання, а потім фотографує їх і робить з них гіфки.
Берг використовує в своїх роботах героїв ранніх мультфільмів Уолта Діснея, а також ескізи тату-майстрів першої половини 20 століття. Про це повідомляє "Медуза".
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