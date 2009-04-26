Переночувати у спальні Хусейна можна за $170

Переночувати у розкішній спальні Саддама Хусейна тепер може кожен охочий. Коштує це сто сімдесят американських доларів. Колишній палац іракського президента перетворили на готель.

Довгий час споруда у провінції Вавілон слугувала військовою базою для американців та поляків. По тому палац відновили і перетворили на готель.

Чимало іракців приїжджають сюди, щоби просто подивитися на палацові зали та пройтися садами. Місцевим жителям навіть дозволяють влаштовувати там пікніки. Особливо популярний готель серед молодят. Молоді пари найчастіше замовляють колишню спальню Саддама Хусейна.

5 канал