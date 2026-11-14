У Резерв+ тимчасово зникне частина послуг: коли не працюватиме застосунок

Увечері 14 листопада з 21:00 до опівночі в Резерв+ можливі затримки з отриманням та оновленням військово-облікових документів.

Увечері 14 листопада в застосунку Резерв+ можливі тимчасові перебої через планові технічні роботи. Користувачі можуть зіткнутися із затримками під час отримання або оновлення електронного військово-облікового документа, а також із проблемами в роботі інших послуг, повідомляє Міністерство оборони.

Технічні роботи триватимуть у суботу, 14 листопада, з 21:00 до 00:00. Вони відбуватимуться в одній із систем, із якими взаємодіє Резерв+.

Як заздалегідь зберегти військово-обліковий документ у телефоні

Користувачам, яким електронний військово-обліковий документ може знадобитися ввечері, радять завантажити його на телефон до початку технічних робіт.

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Для цього потрібно відкрити головний екран застосунку Резерв+, натиснути кнопку "+" та вибрати пункт "Завантажити PDF".

Якщо під час технічних робіт документ не оновиться, варто просто повторити спробу пізніше. Повторно входити у свій обліковий запис не потрібно.

Після завершення робіт усі сервіси Резерв+ мають повернутися до звичного режиму роботи.

Резерв+: останні новини

Як повідомляв УНІАН, учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти тепер можуть оформити відстрочку онлайн у "Резерв+".

В Міноборони наголошують, що для того, щоб підтвердити право на відстрочку, система автоматично перевіряє інформацію в Автоматизованому інформаційному комплексі освітнього менеджменту (АІКОМ) та Пенсійному фонді України (ПФУ).

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