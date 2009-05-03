Африканці хочуть ступити на Місяць раніше за китайців

Президент Уганди Йовері МУСЕВЕНІ закликав країни східної Африки до швидкого об`єднання, яке, на його думку, необхідне для успішного вирішення низки проблем, зокрема, для здійснення африканського проекту польоту людини на Місяць.

Як передає агентство France Presse, виступаючи перед провідними юристами країни, Й.МУСЕВЕНІ заявив, що американці і росіяни вже посилали експедиції на Місяць, Китай та Індія невдовзі це зроблять. І лише африканці, на думку угандійського лідера, залишаються на місці. «Ми повинні полетіти туди і запитати: «Що ви, хлопці, тут робите?», - запропонував президент Уганди.

Африканці, на його думку, мають знати, чим займаються на Місяці представники розвинутих країн. Й.МУВЕСЕНІ переконаний, що жодна з африканських країн не може самостійно втілити у життя космічний проект. Проте об`єднавшись, вони зможуть вирішити це завдання.

Президент виступив за створення єдиного політичного і економічного простору на сході Африки. Об`єднання дозволить не тільки здійснити африканський космічний проект, але й вирішити багато нагальних проблем регіону. Й.МУВЕСЕНІ закликав юристів всіляко сприяти цьому процесу.

Пропозиції президента Уганди багато в чому співпадають з позицією лідера лівійської революції Муаммара КАДДАФІ. Обраний в лютому 2009 року головою Африканського союзу, М.КАДДАФІ є палким прихильником ідеї створення Сполучених Штатів Африки, які об`єднали б всі країни континенту.